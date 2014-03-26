На набережной реки Оккервиль стартовало благоустройство

Преобразятся оба берега набережной.

В Красногвардейском районе приступили ко второму этапу благоустройства набережной реки Оккервиль от Уткина до Заневского моста. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Работы пройдут как на правом, так и на левом берегах. На правом берегу появится велосипедная дорожка, будут обустроены комфортные подходы к воде и детская площадка. На левом берегу сделают эко-тропу и площадку для выгула животных.

Проект благоустройства разрабатывался совместно с жителями.

Напомним, что в прошлом году была благоустроена набережная от Уткина моста до моста Шаумяна. Для покрытия площадки впервые использовали морскую гальку, ее привезли с Черного моря.

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Видео: администрация Красногвардейского района