На набережной реки Оккервиль стартовало благоустройство

В Красногвардейском районе приступили ко второму этапу благоустройства набережной реки Оккервиль от Уткина до Заневского моста. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.
Работы пройдут как на правом, так и на левом берегах. На правом берегу появится велосипедная дорожка, будут обустроены комфортные подходы к воде и детская площадка. На левом берегу сделают эко-тропу и площадку для выгула животных.
Проект благоустройства разрабатывался совместно с жителями.
Напомним, что в прошлом году была благоустроена набережная от Уткина моста до моста Шаумяна. Для покрытия площадки впервые использовали морскую гальку, ее привезли с Черного моря.
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Видео: администрация Красногвардейского района
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