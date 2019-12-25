В Подмосковье подвели итоги опроса о благоустройстве парков

Около 72 тыс. граждан проголосовали при помощи бумажных носителей, а ещё 133 тыс. человек сделали это онлайн.

В Московской области завершено голосование за объекты благоустройства. Как отметил губернатор региона Андрей Воробьёв, около 72 тыс. граждан проголосовали при помощи бумажных носителей, а ещё 133 тыс. человек сделали это онлайн. Слова руководителя передаёт телеканал "360".

Глава региона выразил благодарность волонтёрам: все 4 дня голосования они трудились в парках и общественных местах, помогая голосующим.

Я хочу поблагодарить наших волонтеров. Несмотря на холодные субботу и воскресенье, 500 ребят и девчат работали в парках. Андрей Воробьёв, губернатор Московской области

Ранее губернатор Подмосковья поблагодарил работников фонда "Защитники Отечества".

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области