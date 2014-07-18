Губернатор Подмосковья поблагодарил работников фонда "Защитники Отечества"

Андрей Воробьёв обратился к главам муниципальных образований с просьбой ознакомиться с работой организации.

С четверга, 1 июня, в Подмосковье открылось региональное отделение фонда "Защитники Отечества", принимающее обращения военнослужащих и их семей. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поблагодарил сотрудников организации во время совещания регионального правительства. Его слова передаёт телеканал "360".

Руководитель отметил, что уже побывал в офисе регионального отделения фонда. Он также обратился к главам муниципальных образований с просьбой ознакомиться с работой организации и напомнил, что она помогает военнослужащим и их семьям решат вопросы с оформлением документов, а также другие проблемы.

Добавим, что подмосковное отделение фонда "Защитники Отечества" возглавила председатель женского совета 45-й отдельной гвардейской бригады спецназа и представитель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества.

Ранее Воробьев сообщил о сбитых на подлете к Москве беспилотниках.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области