Молодые специалисты разработали концепцию благоустройства Линейного парка на Васильевском острове

Команды работали над концепцией 5 дней.

В Центре компетенций по вопросам формирования комфортной городской среды прошел ландшафтный хакатон на тему благоустройства парка на Васильевском острове. Речь идет о Линейном парке, расположенном вдоль Морской набережной.

В течение недели 5 команд из 5 архитектурных и художественных вузов под руководством наставников создавали концепции благоустройства зеленой зоны. По словам главы комитета по благоустройству Василия Пониделко, в работу также были включены жители района.

Первое место занял проект "Зеленая дуга". Ребята предложили сделать пешеходный мост, засаженный зеленью, гаражные инсталляции. Эксперты отметили отличное зонирование пространство.

Самые яркие идеи будут учтены при итоговом проектировании. Пространство планируют создать через несколько лет.

Ранее Piter.tv рассказывал, почему в Петербурге не спешат вовлекать жителей в благоустройство пространств.

Фото: ВКонтакте / Василий Пониделко