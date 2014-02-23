Школьники из Выборгского района обустроили зону отдыха у озера Налимовка

Необходимые материалы – доски, краску и информационные стенды – школьникам безвозмездно предоставил арендатор лесного участка, занимающийся заготовкой древесины.

В Выборгском районе Ленобласти, на территории Липовского участкового лесничества, завершилось благоустройство новой площадки для отдыха. В работах приняли участие участники школьного лесничества "Друзья леса" под руководством наставников. Об этом сообщает пресс-служба областного Комитета по природным ресурсам.

Совместными усилиями ребята оборудовали уютное место у озера Налимовка: установили скамейки и стол, привели в порядок кострище, а также разместили противопожарные аншлаги с правилами поведения на природе. Необходимые материалы – доски, краску и информационные стенды – школьникам безвозмездно предоставил арендатор лесного участка, занимающийся заготовкой древесины.

Юным экологам помогали руководитель школьного лесничества МУДО "СЮН" города Выборга Елена Альт и лесничий Иван Матузов.

Ранее мы сообщили о том, что "Танечкина сосна" из Ленобласти вошла в тройку лучших деревьев России.

Фото: Пресс-служба Комитета по природным ресурсам Ленобласти