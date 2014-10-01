Появились кадры с благоустройства набережной рек Охты и Оккервиль

Благоустройство осуществляется в рамках соучаствующего проектирования.

На набережной реки Охты и Оккервиль продолжается благоустройство. В группе в "ВКонтакте" "Твой город: Охта/Оккервиль" показали, как сейчас выглядит территория.

В прошлом году проект был выдвинут от Красногвардейского района на конкурс "Твой город". Он осуществляется в рамках соучаствующего проектирования: активное участие в разработке проекта принимали жители.

В 2021-м году проходит благоустройство территории левого берега Охты от моста Шаумяна до Уткина моста и обоих берегов Оккервиля от Уткина моста до Заневского моста. Часть средств выделит девелоперская компания AAG.

Ранее территория выглядела вот так:

Накануне территорию осмотрел глава Красногвардейского района Евгений Разумишкин.

В целом результатом благоустройства на набережной доволен. Обсудил с подрядчиком установку освещения и камер видеонаблюдения. До конца года установят. Евгений Разумишкин.

Местные жители в комментариях группы проекта также попросили установить на площадке видеокамеры, так как вероятность, что на ней будут проводить время люди, которые захотят испортить объекты.

Ранее на набережной Охты появилась площадка для дрессировки собак.

Фото: ВКонтакте / Твой город: Охта/Оккервиль