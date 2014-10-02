  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге завершается благоустройство почти 100 дворов
Сегодня, 13:03
159
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге завершается благоустройство почти 100 дворов

0 0

В частности, работы проведены в МО "Малая Охта", "Парголово", "Оккервиль" и "Светлановское".

В Петербурге около 100 работ по благоустройству дворов находятся в финальной стадии. Всего в этом году Государственная административно-техническая инспекция выдала 220 соответствующих ордеров муниципальным образованиям. 

Основные работы завершены, и жители уже могут оценить новые детские и спортивные площадки, отремонтированные дорожки и проезды. В частности, обновлены дворы в МО "Малая Охта", "Парголово", "Оккервиль" и "Светлановское". 

Ранее мы сообщили о том, что на Московском проспекте между домами 195 и 197 благоустроили сквер. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: благоустройство, гати
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии