В Петербурге завершается благоустройство почти 100 дворов

В Петербурге около 100 работ по благоустройству дворов находятся в финальной стадии. Всего в этом году Государственная административно-техническая инспекция выдала 220 соответствующих ордеров муниципальным образованиям.

Основные работы завершены, и жители уже могут оценить новые детские и спортивные площадки, отремонтированные дорожки и проезды. В частности, обновлены дворы в МО "Малая Охта", "Парголово", "Оккервиль" и "Светлановское".

Ранее мы сообщили о том, что на Московском проспекте между домами 195 и 197 благоустроили сквер.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга