На бульваре Менделеева в Мурино могут убрать березы

Часть жителей просит оставить деревья в покое.

В Мурино занялись благоустройством бульвара Менделеева. Как сообщили в совете депутатов, городская администрация готовит документы на размещение конкурса.

Депутаты рассказали, какие есть пожелания у жителей. Самым "острым" предложением оказалось пересадить березы, которые находятся рядом с жилыми комплексами от "Арсенал-Недвижимость". Вместо берез на бульваре хотят высадить кустарники и деревья кустарного типа, которые бы не перекрывали кроной опоры освещения.

Понимаем, что пересадка деревьев может не понравиться некоторым жителям, перемены часто непопулярны, в связи с чем окончательное решение пока не принято, решили провести дополнительную рабочую встречу. говорится в сообщении.

Местные жители уже возмутились в комментариях по поводу пересадки берез.

Пожалуйста, не трогайте деревья. Они никому не мешают. Просто нужно сформировать крону.

Я против пересадки берёз, они не приживутся. Там порядка 40 деревьев и вы их хотите уничтожить. Кому помешали берёзы? Крону деревьев нужно своевременно формировать, тогда не чего не помешает. Оставьте все как есть, депутаты не садили эту аллею и решать не Вам. Вредительство какое то.

Также в планах высадить зелень около памятника Менделееву. Художественную подсветку памятника отложили на следующий год. Также в 2023 ожидается демонтаж фундаментов торговых павильонов в начале бульвара.

Напомним, в прошлом году жители отстояли бульвар Менделеева. Там хотели построить торговый центр.



Фото: ВКонтакте / Совет депутатов Мурино