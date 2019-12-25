В Московском парке Победы благоустроят новый детский городок

Новое пространство порадует малышей разнообразием аттракционов: здесь установят современные игровые комплексы с горками и лазалками.

В преддверии Нового года в Петербурге на Кузнецковской улице появится новая детская игровая зона взамен устаревшего игрового комплекса.

Новое пространство порадует малышей разнообразием аттракционов: здесь установят современные игровые комплексы с горками и лазалками, обустроят песочницу, поставят яркие карусели и оригинальные качели-гнёзда наряду с традиционными качелями.

Пресс-служба вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Разумишкина настоятельно рекомендует воздерживаться от несанкционированного проникновения на стройплощадку. Это важно как для обеспечения безопасности детей и взрослых, так и для удобства рабочих, позволяющего эффективно проводить строительные работы и гарантировать высокое качество конечного результата.

Фото: Telegram / Комфортный Петербург