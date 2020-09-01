Волонтеров фонда "Детская миссия" наградили в Александро-Невской Лавре

В Синем зале епархиального управления состоялось общее собрание волонтеров благотворительного фонда.

Общее собрание волонтеров Благотворительного фонда "Детская миссия" состоялось в Петербурге 13 декабря. На мероприятие пригласили сотрудников детских учреждений, в которых работают волонтерские команды "Детской миссии". Об этом Piter.tv сообщили организаторы встречи.

Собрание открыли руководители фонда: председатель Правления Фонда иерей Феодосий Амбарцумов, руководитель проекта "Дар жизни" иерей Алексей Черников, руководитель проектов Александра Запевалова, социальный педагог Константин Бочко.

На мероприятии состоялась панельная дискуссия "Наш вклад в общую победу. Наши достижения и современные вызовы". Спикеры поделились опытом и обменялись мнениями по трем вопросам: достижения фонда в 2023 году, современные вызовы, стоящие перед командой, и перспективы развития деятельности "Детской миссии" в современных реалиях. В собрании приняли участие 110 человек.

Мероприятие прошло в рамках проекта "Откроем двери и сердца — наш вклад в общую победу", реализуемого с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества.

Торжественным награждением благодарственными грамотами и подарками были отмечены лучшие волонтеры, координаторы фонда и руководство учреждений, с которыми сотрудничает "Детская миссия".

После официальной части участники Общего собрания подкрепились на кофе-брейке и разошлись по интерактивным станциям. Ведущими провели интерактивные занятия. На станции "Медиаволонтерство" участников познакомили с работой в социальных сетях по продвижению контента, помогающего работе "Детской миссии" в области поддержки детей-сирот, приемных семей, популяризации семейных ценностей. На станции "Обучение – путь в педагогическое мастерство" участники поработали с содержанием пособия "Дорога жизни", поиграли в игру "Верю/не верю " по фактам из пособия, повторили методику организации занятия. На станции "Психологические особенности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" был проведен интерактив по вопросам формирования и нарушения привязанности у детей, а также факторов, помогающим таким детям стать социально успешными людьми в будущем. На станции просветительского проекта "Дар жизни" состоялось интерактивное общение по теме "Любовь и влюбленность". Специалисты использовали материал с занятий, разработанный и апробированный командой проекта для просвещения старшеклассников в области традиционных семейных ценностей.

Участники, которые прошли все четыре станции, получили книгу "Дорога жизни" в двух томах в новом оформлении.

Волонтеры высоко оценили работу фонда и поблагодарили организаторов за итоговое собрание.

Очень приятная атмосфера. Мероприятие направлено на помощь детям. Много полезного несут такие встречи и заряжают на желание помогать. Благодарю за интересные станции и книги, которые подарила нам "Детская миссия"! Ирина Лиманец, начинающий волонтер

Было очень приятно принять участие в данном мероприятии, являясь его участником и, одновременно, что особенно было ответственно, помогать в его организации. Были видны счастливые и радостные лица волонтеров. Все было очень трогательно. На мой взгляд, Детская Миссия имеет огромные перспективы, судя по людям, которые с большим удовольствием помогают другим. Елена Попова, волонтер ЦССВ №14

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Фото: предоставлено организаторами