Благодаря таксисту 700 тысяч рублей пенсионера не попали мошенникам

Петербургский пенсионер передал 735 тысяч рублей, чтобы помочь внучке, "попавшей в ДТП".

Благодаря бдительности таксиста, более 700 тысяч, переданные пенсионером, не дошли до мошенников. Об этом стало известно Piter.tv.

Таксист должен был забрать пакет на проспекте Энгельса и отвезти его в Мурино. Водителю поведение клиента показалось странным, поэтому он передал полученный им пакет в отделение полиции.

Позднее оказалось, что 84-летнему пенсионеру позвонила неизвестная женщина, представившаяся следователем. Она сообщила, что из-за его внучки произошло ДТП и для урегулирования вопроса необходимы деньги. Пенсионер передал водителю такси пакет с 735 000 рублями и одеждой.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее пенсионерка из Кронштадта вместо инвестирования перевела 2,5 млн неизвестным.

Фото: Piter.tv