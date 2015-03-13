Пассажиры общественного транспорта Петербурга стали чаще выражать благодарность "Организатору перевозок"

Сотрудники контакт-центра СПб ГКУ "Организатор перевозок" обработали 202 042 устных и письменных обращений от граждан за три квартала 2024 года.

В течение первых девяти месяцев 2024 года количество благодарностей от пассажиров общественного транспорта увеличилось на 9% по сравнению с таким же периодом 2023 года.

Сотрудники контакт-центра СПб ГКУ "Организатор перевозок" обработали 202 042 устных и письменных обращений от граждан за три квартала 2024 года. Это на 553 обращения больше, чем в аналогичном периоде 2023 года, и на 1 379 обращений больше, чем за 9 месяцев 2022 года. Из общего числа обращений 36 813 было обработано с помощью голосового помощника центра.

537 человек поблагодарили транспортный комплекс Санкт-Петербурга за высокое качество предоставляемых услуг, что на 9% больше, чем за первые три квартала 2023 года и на 20% больше, чем за 9 месяцев 2022 года.

Наибольшее количество обращений (151 274) поступило через Справочно-претензионную линию, 19 940 – через официальный сайт. Кроме того, посредством "горячей линии" было зарегистрировано 30 828 обращений, что на 6 500 больше, чем в прошлом году.

Обращения в контакт-центр касались различных тем, включая ожидания прибытия транспорта, расписания маршрутов и изменения, связанные с закрытием станций метро.

Контакт-центр ГКУ "Организатор перевозок" работает с 2006 года и предоставляет круглосуточные информационные услуги по вопросам городского наземного пассажирского транспорта.