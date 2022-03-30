Бывшую сотрудницу петербургского НИИ оштрафовали на 100 тыс. рублей за поездку в Казахстан

Она проходит по статье о нарушении требований по защите государственной тайны.

Мировой судья судебного участка №125 Северной столицы рассмотрела дело, возбужденное в отношении экс-сотрудницы местного НИИ, которая обвиняется в незаконной поездке в Казахстан. Об этом в своем Telegram-канале рассказала руководительница Объединенной пресс-службы судов города на Неве Дарья Лебедева.

По ее информации, обвиняемая проходила по статье о нарушении требований по защите государственной тайны. Обвиняемая, зная, что ее выезд за пределы РФ ограничен до 2028 года, в июне 2024 года улетела в Казахстан, чтобы навестить сестру.

За это петербурженку оштрафовали на 100 тыс. рублей.

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