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Суд Петербурга запретил 4 сайта с данными о погибших во время спецоперации
Сегодня, 12:33
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Суд Петербурга запретил 4 сайта с данными о погибших во время спецоперации

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Данные находились в открытом доступе.

Октябрьский районный суд Петербурга признал информацию на четырех сайтах запрещенной для распространения в России. По заявлению военного прокурора, она нарушает законодательство РФ о государственной тайне. Об этом 30 марта сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. 

Материалы дела подтвердили, что на сайте были сведения о потерях личного состава Вооруженных сил Российской Федерации за период проведения специальной операции, имена, а также персональные данные. Сведения относятся к гостайне. Информацию мог увидеть любой желающий. Автора сайта не удалось установить. 

Суд требования административного истца удовлетворил.

Фото:Piter.tv

Теги: государственная тайна, запрещенная информация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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