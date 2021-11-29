Суд Петербурга запретил 4 сайта с данными о погибших во время спецоперации

Данные находились в открытом доступе.

Октябрьский районный суд Петербурга признал информацию на четырех сайтах запрещенной для распространения в России. По заявлению военного прокурора, она нарушает законодательство РФ о государственной тайне. Об этом 30 марта сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Материалы дела подтвердили, что на сайте были сведения о потерях личного состава Вооруженных сил Российской Федерации за период проведения специальной операции, имена, а также персональные данные. Сведения относятся к гостайне. Информацию мог увидеть любой желающий. Автора сайта не удалось установить.

Суд требования административного истца удовлетворил.

Фото:Piter.tv