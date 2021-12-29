В Городской суд Петербурга поступило дело о незаконном владении гостайной

Во вторник, 18 января, в Городской суд Петербурга поступило уголовное дело о незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну. Дело не приняли к рассмотрению, но судье направили материалы с грифом "совершенно секретно".
Как сообщили в пресс-службе судов, фигуранты дела незаконно получили сведения, содержащие гостайну, а также распространили их, либо переместили за границу.
Подозреваемым грозит лишение свободы до 8 лет.
Ранее оперативники Главка Петербурга задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске.
Фото: Piter.tv
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