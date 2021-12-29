  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Городской суд Петербурга поступило дело о незаконном владении гостайной
Сегодня, 12:54
119
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

В Городской суд Петербурга поступило дело о незаконном владении гостайной

0 0

Дело еще не было принято к рассмотрению, но судье уже направили материалы с грифом "совершенно секретно".

Во вторник, 18 января, в Городской суд Петербурга поступило уголовное дело о незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну. Дело не приняли к рассмотрению, но судье направили материалы с грифом "совершенно секретно".

Как сообщили в пресс-службе судов, фигуранты дела незаконно получили сведения, содержащие гостайну, а также распространили их, либо переместили за границу.

Подозреваемым грозит лишение свободы до 8 лет. 

Ранее оперативники Главка Петербурга задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске.

Фото: Piter.tv

Теги: городской суд, государственная тайна, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии