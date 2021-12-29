Оперативники Главка Петербурга задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

Мужчину доставили в в отдел полиции Красносельского района.

Накануне, 17 января, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Главка задержали находящегося в федеральном розыске 36-летнего уроженца Уфы. Мужчину задержали на улице Генерала Кравченко, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Задержанного разыскивали по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 228.1, частью 5 статьи 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств").

Мужчину задерживали 3 марта 2021 года у дома №6/2 по улице Достоевская в деревне Ягодная Иглинского района Республики Башкортостан. Тогда у него обнаружили и изъяли в полимерных пакетах наркотическое средство мефедрон, общей массой 297,370 грамм. Подозреваемый незаконно продавал наркотическое средство через тайники в информационно-коммуникационных сетях.

Его доставили в отдел полиции Красносельского района.

Фото: Piter.tv