Бастрыкину доложат о проверке по факту травмирования 5-летней в детском саду Петербурга

Главе Следственного Комитета России Александру Бастрыкину доложат о проверке по факту происшествия в одном из детских садов Северной столицы, – пресс-служба российского следкома.
По информации СК, воспитательница одного из учреждений силой усадила на стул 5-летнюю воспитанницу, в результате чего последняя получила перелом позвонка.
В петербургском отделении следствия по данному факту проводится проверка по статье 118 УК РФ.
Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Бобкову О.В. доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.
Следственный Комитет России
Ранее мы писали, что росгвардейцы нашли пропавшего воспитанника детского дома на Шаумяна.
Фото: СК России
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