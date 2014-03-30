Бастрыкину доложат о проверке по факту травмирования 5-летней в детском саду Петербурга

По данным СМИ, девочка получила перелом позвонка после силовых действий воспитательницы.

Главе Следственного Комитета России Александру Бастрыкину доложат о проверке по факту происшествия в одном из детских садов Северной столицы, – пресс-служба российского следкома.

По информации СК, воспитательница одного из учреждений силой усадила на стул 5-летнюю воспитанницу, в результате чего последняя получила перелом позвонка.

В петербургском отделении следствия по данному факту проводится проверка по статье 118 УК РФ.

Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Бобкову О.В. доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах. Следственный Комитет России

Ранее мы писали, что росгвардейцы нашли пропавшего воспитанника детского дома на Шаумяна.

Фото: СК России