Бывший петербургский военный сдавал квартиру с оружием 12-ти мигрантам

Фактически сдаваемая собственность принадлежит Минобороны.

Экс-военнослужащий из Санкт-Петербурга незаконно сдавал квартиру приезжим из-за границы. На территории жилплощади в двух комнатах располагались около 12-ти мигрантов из Таджикистана и Узбекистана, – сообщают в 78.ru.

По данным журналистов, квартира находится на балансе Минобороны. Бывший военный судился за право владения этой собственностью больше 5-ти лет, однако после службы так и не вернул ее Министерству.

При обследовании квартиры в ней помимо множества мигрантов был найден сейф с паспортом мужчины, огнестрельным оружием, патронами, ножами, разрешением на хранение и ношение оружия и медаль "За отвагу".

Иногда экс-военнослужащий сам проживает в квартире, однако большую часть времени ее занимают иностранцы. Среди них были обнаружены несовершеннолетние, которых отправили в социальный приют и психоневрологический детский дом. При этом, как отмечает журналистский источник, фамилии детей отличаются от фамилий взрослых, живущих с ними.

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Фото: Piter.TV