В Петербурге раскрыли схему хищения бюджетных средств через фиктивные медосмотры

В ходе обысков были задержаны около 20-ти человек.

Сотрудники регионального отделения МВД при содействии сил ФСБ и федеральных служб выявили и зафиксировали схему хищения бюджетных денежных средств, – рассказали в пресс-службе петербургской полиции.

Какк выяснили в МВД, действиям злоумышленников способствовало лицо из администрации одного из районов Санкт-Петербурга. Оно вынуждало руководителей государственных районных учреждений заключать госконтракты на осуществление периодических медосмотров. Фактически данные осмотры не проводились, а в медкнижки сотрудников вносились ложные сведения.

Таким образом, по версии оперативников, в период с 2021 по 2023 год должностное лицо администрации и генеральный директор двух медицинских центров похитили выделенные из бюджета денежные средства в сумме, превышающей 50 миллионов рублей. МВД Санкт-Петербурга

Сегодня в офисах организаций (на Курской и Гданьской улицах) и на местах проживания причастных к махинации руководителей были проведены обыски с изъятием контрактной и исполнительной документации, печати и компьютеров.

В следственные органы для проведения процессуальных действий доставлены порядка 20 человек. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. МВД Санкт-Петербурга

Ранее на Piter.TV: Иностранец попытался ввезти в Петербург 10 килограммов сигарет.

Видео и фото: МВД Санкт-Петербурга