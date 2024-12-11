Иностранец попытался ввезти в Петербург 10 килограммов сигарет

Стоимость незаконно перевозимой партии на внутреннем рынке страны превышает 50 тыс. рублей.

Таможенники Пулково обнаружили 10 килограммов сигарет в багаже уроженца КНР. Об этом сообщили в ФТС России.

Молодой мужчина прилетел в Петербург из Ченду. В чемоданах, помимо личных вещей, пассажир перемещал 393 пачки сигарет китайского производства без акцизных марок РФ. По словам иностранца, табачную продукцию он привез для коллег с предприятия в Ленобласти.

Согласно заключению таможенных экспертов, стоимость незаконно перевозимой партии на внутреннем рынке страны превышает 50 тыс. рублей. В отношении мужчины возбуждено два дела об административных правонарушениях: по факту недекларирования товаров и нарушения запретов и ограничений при ввозе товаров на территорию Евразийского экономического союза.

Ранее мы рассказывали о том, что у гражданина РФ и Австралии конфисковали четыре пары Rolex за 8,8 млн рублей в Петербурге.

Видео, фото: пресс-служба ФТС России