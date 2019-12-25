В Мурино женщину изнасиловал бывший сожитель

По словам пострадавшей, он угрожал ей ножом.

Жительница Мурино заявила на бывшего сожителя, который изнасиловал ее в автомобиле. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 4 марта в 00:15 обратилась 42-летняя мастер маникюра из Мурино. Она рассказала, что 3 марта в 17:30 на заднем сиденье автомобиля Kia Rio, припаркованном в поле у Воронцовского бульвара, ее, угрожая ножом, изнасиловал бывший 33-летний сожитель.

В 01:07 4 марта из больницы города Тосно поступила телефонограмма о том, к ним самостоятельно обратилась пострадавшая. Она была отпущена домой в удовлетворительном состоянии.

В 05:00 4 марта на пересечении проспекта Наставников и проспекта Косыгина сотрудниками был задержан подозреваемый. После допроса он был отпущен, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее бомж изнасиловал 16-летнюю девушку в лесу Приозерска.

Фото: Piter.tv