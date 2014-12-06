Бомж изнасиловал 16-летнюю девушку в лесу Приозерска

Мужчина 67 лет угрожал пострадавшей ножом.

В Приозерске БОМЖ изнасиловал несовершеннолетнюю девочку. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 28 февраля в 16:58 обратилась 40-летняя жительница Приозерска. Она рассказала, что ее 16-летнюю дочь изнасиловали.

"По горячим следам" был задержан 67-летний БОМЖиЗ, который в Приозерске в 100 метрах от дома 41 по улице Ленина в лесном массиве, угрожая ножом, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 16-летней девушки.

Возбуждено уголовное дело.

Также накануне в коммуналке на Загребском бульваре изнасиловали пенсионерку с болезнью Альцгеймера.

Фото: Piter.tv