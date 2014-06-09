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В Петербурге бывшие супруги нанесли друг другу травмы во время скандала
Сегодня, 9:08
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге бывшие супруги нанесли друг другу травмы во время скандала

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Для фиксации травм они оба обратились в травмпункт.

В Петербурге бывшие супруги, проживающие в одной квартире, во время скандала нанесли друг другу травмы. Об этом стало известно Piter.tv.

В травмпункт 20 ноября обратились мужчина с женщиной. По словам мужчины, проживающего на улице Ивана Фомина, утром его бывшая жена устроила скандал и поцарапала ему лицо.

Женщина же сообщила, что её в квартире на улице Ивана Фомина ударил бывший муж. Ей диагностировали ушиб, гематомы мягких тканей левого предплечья. Проводится проверка.

На выходных на улице Правды задержали хулигана, который напал с топором на бригаду скорой помощи.

Фото: pxhere.com

Теги: драка, конфликт
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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