В Петербурге бывшие супруги нанесли друг другу травмы во время скандала

Для фиксации травм они оба обратились в травмпункт.

В Петербурге бывшие супруги, проживающие в одной квартире, во время скандала нанесли друг другу травмы. Об этом стало известно Piter.tv.

В травмпункт 20 ноября обратились мужчина с женщиной. По словам мужчины, проживающего на улице Ивана Фомина, утром его бывшая жена устроила скандал и поцарапала ему лицо.

Женщина же сообщила, что её в квартире на улице Ивана Фомина ударил бывший муж. Ей диагностировали ушиб, гематомы мягких тканей левого предплечья. Проводится проверка.

На выходных на улице Правды задержали хулигана, который напал с топором на бригаду скорой помощи.

Фото: pxhere.com