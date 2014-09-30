Бывает ли аллергия на сирень: мнение врача

Проблемы возникают чаще всего из-за растений, опыляемых ветром, выделяющих большое количество мелкой пыльцы, легко переносимой воздушными потоками.

Северную столицу уже наполняет чарующий аромат цветущей сирени, которая расцвела в городских садах, парковых зонах и теплицах. Обычно цветение длится вплоть до середины июня. "Вечерний-Петербург" решил выяснить у аллерголога-иммунолога Владимира Болибока, возможно ли возникновение аллергии на столь прекрасный и благоухающий кустарник.

Сирень вызывает аллергию чрезвычайно редко, утверждает врач. За долгие годы практики эксперту встретились буквально считанные пациенты, жалующиеся на аллергическую реакцию на сирень. Проблемы возникают чаще всего из-за растений, опыляемых ветром, выделяющих большое количество мелкой пыльцы, легко переносимой воздушными потоками. У таких растений цветки обычно мелкие, зато вырабатывается огромное количество зерен пыльцы, которые распространяются на большие расстояния. Что касается сирени, то она опыляется насекомыми, следовательно, её пыльца практически не попадает в окружающую среду. Даже если человек почувствует аромат цветка и вдруг начнёт чихать, это не означает аллергическую реакцию, ведь в воздухе отсутствует аллерген.

Но аллергическая реакция возможна, если человек близко приблизит к своему лицу букет сирени, глубоко вдохнёт аромат и получит непосредственный контакт с пыльцой. Симптомы такой аллергии стандартны: приступы чихания, заложенность носа и насморк.

Тем не менее, если избегать тесного контакта с цветами, вероятность возникновения аллергии стремится к нулю. Даже если контакт произойдёт, то аллергическая реакция будет лёгкой с вероятностью 99,99%. Конечно, стопроцентную гарантию никто не даст, так как аллергические процессы бывают довольно непредсказуемыми.

Ранее петербуржцев предупредили о штрафах до полумиллиона рублей за сорванную сирень.

Фото: Pxhere