Бастрыкин заинтересовался избиением 14-летнего петербуржца

Глава СК потребовал доклада о противоправных действиях подростка.

Председатель Следственного комитета России поручил поручил доложить ему о результатах проверки по факту нападения на 14-летнего мальчика в Санкт-Петербурге, – сообщили в Информационном центре СК.

По информации из СМИ, 10 февраля петербургский подросток, воспользовавшись малозначительным поводом, напал на мальчика 14-ти лет и избил его. Предполагается, что тот не уступил старшему дорогу. В результате происшествия несовершеннолетний был госпитализирован с травмой головы и переломом.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Олегу Валерьевичу Бобкову доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки. Информационный центр СК России

Ранее мы писали, что в отношении подростков, избивших сверстника в ТРК на Полюстровском, возбудили уголовное дело.

Фото: СК России