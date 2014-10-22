На Биржевом мосту заложили капсулу для потомков

Вскрыть ее нужно будет через 50 лет.

На Биржевом мосту заложили капсулу с посланием для потомков. Помимо него в "путешествие во времени" отправятся часы, памятные медали и рисунок. Его автором стала юная победительница конкурса детского рисунка компании "Возрождение".

На памятной табличке есть надпись: "Здесь 29 сентября 2022 года во время капитального ремонта Биржевого моста заложена капсула с посланием мостовикам будущего. Вскрыть в 2072 году".

Напомним, с октября 2021 года мост находится на капитальном ремонте. Все работы планируют завершить в мае 2023 года. А в ноябре этого года по переправе откроют рабочее движение.

За год с начала работ удалось отремонтировать все опоры, пролеты, разводные крылья, заменить бетонное покрытие проезжей части и тротуаров, восстановить декор перил и фонарей. Исторические элементы при этом сохранены.

Ранее Piter.tv показал, как проходит восстановление сфинксов с Египетского моста.

Фото: администрация Петербурга