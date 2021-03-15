Видео: как проходит "лечение" сфинксов с Египетского моста

Мифические существа сделаны из чугуна, из-за влажности этот материал подвержен сильной коррозии, поэтому каждые 10-15 лет сфинксов нужно реставрировать.

Музей городской скульптуры Петербурга показал, как проходит "лечение" четырех сфинксов с Египетского моста. Мифические существа часто страдают от рук вандалов, рисунки и надписи портят защитный слой скульптур. Самое уязвимое место у сфинксов – чугунные плинты, на которых они установлены.

Дело в том, что нарушена герметичность, из-за этого вовнутрь начинает заливаться вода. А главный враг чугуна – это влажность, она разрушает чугун, она провоцирует коррозию, ржавчину. Разной степени коррозия на лицах сфинксов, а также на самих телах, так как поврежден красочный слой из-за актов вандализма. Екатерина Шишкина, начальник отдела памятников и мемориальных досок музея

Несмотря на то, что последняя реставрация проводилась 10 лет назад, сфинксы не имеют аварийных повреждений. Вначале мастера снимают слои краски, грунта и копоти, а также сусальное золото, которое украшает головы.

Мы используем специальный состав, который разъедает и размягчает краску, так ее легче снимать. В данный момент я работаю деревянным шпателем, чтобы не нанести больших повреждений. Алексей Антонов, реставратор

Следующий этап – струйно-вихревая очистка: поверхность сфинксов обрабатывают кварцем, чтобы не разрушить структуру чугуна. Реставраторы выявляют повреждения и бережно устраняют мелкие литиевые дефекты и сколы.

После этого наносится фосфатирующий материал, далее идет грунтовка, шпаклевка, еще слой грунтовки и окраска. Сергей Кончаков, производитель работ

Отдельное внимание уделяется ремонту немесов – египетских платков, которые после очистки покрывают позолотой. Во время блокады Ленинграда памятники получили значительные повреждения: у одного сфинкса была сломана лапа.

После расчистки обнаружился сварной шов по периметру лапы, скорее всего раньше эта лапа уже реставрировалась. Мы будем укреплять эту лапу с помощью шпилек и сварных соединений. Сергей Кончаков, производитель работ

После всех восстановительных работ сфинксов покроют защитным слоем и окрасят под "оксидированную бронзу". Реставрация завершится к концу 2022 года, и тогда сфинксы вновь станут хранителями Египетского моста.

Видео, фото: Piter.TV