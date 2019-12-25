На Египетский мост в Адмиралтейском районе вернули сфинксов

Реставраторы расчистили фигуры, обработали их от коррозии и позолотили.

На Египетском мосту вновь можно увидеть сфинксов. Реставраторы приводили их в порядок в течение трех месяцев. Об этом сообщили в комитете по культуре Петербурга.

Скульптуры демонтировали 10 сентября. Их решили привести в порядок после проведения экспертизы сотрудниками Эрмитажа. Специалисты выявили многочисленные очаги коррозии металла, утраты позолоты деталей декоративных элементов.

Реставраторы расчистили фигуры, обработали их от коррозии, окрасили в цвет "оксидированной бронзы" и позолотили. Теперь причудливые создания вновь будут радовать петербуржцев и гостей города своей красотой.

Piter.tv показал, как проходило "лечение" сфинсков.

Ранее на Piter.tv: новый парк на линии "Ижорского рубежа" появится в Купчино.

Фото: Piter.tv