Новый парк на линии "Ижорского рубежа" появится в Купчино

Объект будет создан недалеко от парка Героев-Пожарных.

На юге Петербурга откроют новый парк в честь обороны Ленинграда. Объект появится недалеко от парка героев-пожарных в Купчино. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в эфире "Радио России".

Проект будет создан на линии укреплений "Ижорский рубеж". Там сохранены долговременные огневые точки (ДОТ) со времён Великой Отечественной войны.

Отметим, что на прошлой неделе была завершена вторая очередь парка Героев-Пожарных. Губернатор заверил, что в скором времени на благоустроенной территории появится памятник.

Фото: Пресс-служба Смольного