Вторую очередь пока Героев-Пожарных открыли в Петербурге

Специалисты обустроили игровую и спортивные площадки, а также холм со смотровой площадкой.

В среду, 30 ноября, во Фрунзенском районе Северной столицы открылась вторая очередь парка Героев-Пожарных. Как сообщила пресс-служба Смольного, первая часть была готова ещё в 2019 году.

Специалисты обустроили в прогулочном зоне детскую игровую и несколько спортивных площадок с оборудованием для занятий теннисом, волейболом, баскетболом. Также для горожан обустроили комфортные пешеходные дорожки, а в центре парка появился холм со смотровой площадкой.

Наконец, в парке обеспечили уличное освещение в виде 106-ти светодиодных светильников и 26-ти прожекторов.

Ранее мы сообщили о том, что Привокзальный сквер в Сестрорецке ждёт благоустройство.

Фото: Пресс-служба Смольного