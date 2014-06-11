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Вторую очередь пока Героев-Пожарных открыли в Петербурге
Сегодня, 10:42
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Вторую очередь пока Героев-Пожарных открыли в Петербурге

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Специалисты обустроили игровую и спортивные площадки, а также холм со смотровой площадкой.

В среду, 30 ноября, во Фрунзенском районе Северной столицы открылась вторая очередь парка Героев-Пожарных. Как сообщила пресс-служба Смольного, первая часть была готова ещё в 2019 году. 

Специалисты обустроили в прогулочном зоне детскую игровую и несколько спортивных площадок с оборудованием для занятий теннисом, волейболом, баскетболом. Также для горожан обустроили комфортные пешеходные дорожки, а в центре парка появился холм со смотровой площадкой.

Наконец, в парке обеспечили уличное освещение в виде 106-ти светодиодных светильников и 26-ти прожекторов. 

Ранее мы сообщили о том, что Привокзальный сквер в Сестрорецке ждёт благоустройство.

Фото: Пресс-служба Смольного 

Теги: благоустройство, вторая очередь, парк героев пожарных, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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