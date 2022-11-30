Привокзальный сквер в Сестрорецке ждёт благоустройство

В сквере находится памятник легендарному спортсмену Всеволоду Боброву.

В Сестрорецке пройдёт благоустройство Привокзального сквера на пересечении улицы Коммунаров и Дубковского шоссе. Пространство известно среди почитателей спорта благодаря памятнику легендарному футболиту и хоккеисту Всеволоду Боброву. О том, какие преобразования жду сквер, пишет издание "Петербургский дневник".

Трёхметровй памятник Боброву архитектора Анатолия Демы появился на месте ещё 20 лет назад в честь 80-летнего юбилея спортсмена. Бобров был капитаном олимпийских сборных своей страны по футболу и хоккею. Сестрорецк выбран в качестве места установки, так как именно в этом городе спортсмен провёл своё детство.

Как отметил начальник отдела благоустройства и экологии Курортного района Иван Уласеня, наиболее приоритетные работы в ходе благоустройства парка коснутся установки нового освещения.

В этом году подготовлен проект благоустройства, который будет согласован с КГА. Основные работы могут начаться в 2024 году, но только после того, как реконструируют освещение. Нынешние светильники в сквере появились в начале 2000-х годов за счет внебюджетных средств администрации. Несколько лет назад мы поняли, что восстановить их невозможно и включили в программу реконструкции. Проектное решение подготовил "Ленсвет" в феврале документ ждет экспертиза. Иван Уласеня, начальник отдела благоустройства и экологии Курортного района

Ранее мы сообщили о том, что в Курортном районе планируют открыть новый природный заказник.

Фото: "Петербургский дневник" / Ксения Ахмерова