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Привокзальный сквер в Сестрорецке ждёт благоустройство
Сегодня, 13:18
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Привокзальный сквер в Сестрорецке ждёт благоустройство

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В сквере находится памятник легендарному спортсмену Всеволоду Боброву.

В Сестрорецке пройдёт благоустройство Привокзального сквера на пересечении улицы Коммунаров и Дубковского шоссе. Пространство известно среди почитателей спорта благодаря памятнику легендарному футболиту и хоккеисту Всеволоду Боброву. О том, какие преобразования жду сквер, пишет издание "Петербургский дневник".

Трёхметровй памятник Боброву архитектора Анатолия Демы появился на месте ещё 20 лет назад в честь 80-летнего юбилея спортсмена. Бобров был капитаном олимпийских сборных своей страны по футболу и хоккею. Сестрорецк выбран в качестве места установки, так как именно в этом городе спортсмен провёл своё детство. 

Как отметил начальник отдела благоустройства и экологии Курортного района Иван Уласеня, наиболее приоритетные работы в ходе благоустройства парка коснутся установки нового освещения. 

В этом году подготовлен проект благоустройства, который будет согласован с КГА. Основные работы могут начаться в 2024 году, но только после того, как реконструируют освещение. Нынешние светильники в сквере появились в начале 2000-х годов за счет внебюджетных средств администрации. Несколько лет назад мы поняли, что восстановить их невозможно и включили в программу реконструкции. Проектное решение подготовил "Ленсвет" в феврале документ ждет экспертиза.

Иван Уласеня,  начальник отдела благоустройства и экологии Курортного района

Ранее мы сообщили о том, что в  Курортном районе планируют открыть новый природный заказник.

Фото:   "Петербургский дневник" / Ксения Ахмерова 

Теги: благоустройство, всеволод бобров, санкт-петербург, сестрорецк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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