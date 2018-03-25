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В Курортном районе планируют открыть новый природный заказник
Сегодня, 9:41
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В Курортном районе планируют открыть новый природный заказник

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Проект с древними дюнами и краснокнижный растениями разработан для поселка Солнечное.

В Курортном районе Северной столицы может появиться природный заказник "Сестрорецкие дюны". Проект хотят воплотить в посёлке Солнечное на площади свыше 530 кв.м., сообщила пресс-служба Смольного. 

Всего в состав заповедника войдут 4 участка: "Западный", "Центральный", "Северный" и "Восточный". Место выбрано неслучайно – в Солнечном находятся древние дюны, сформировавшиеся несколько тысячелетий назад, и  краснокнижные растения. Заказник призван обеспечить их сохранение и создать условия для экологического образования.

Пока документация по проекту находится на стадии антикоррупционной экспертизы.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти появилась новая экотропа "Юкковские камы.

Фото: Pxhere

Теги: курортный район, природный заказник, санкт-петербург, сестрорецк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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