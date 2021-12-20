В Ленобласти появилась новая экотропа "Юкковские камы"

Её протяжённость составляет 10 километров.

На территории Осинорощинского лесничества во Всеволожском районе открылся новый 10-километровый маршрут "Юкковские камы". Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Это 32-я экологическая тропа в Ленинградской области, созданная в рамках проекта "Тропа 47". Свое начало маршрут берет около деревни Юкки на берегу Тохколодского озера, внесенного в список охраняемых объектов ЮНЕСКО, и проходит по хвойным холмистым ландшафтам с перепадами высот до 10 метров. На маршруте обустроены зоны отдыха, навигационные указатели. Маркировка маршрута выполнена в едином для всех экотроп региона стиле.

Маршрут протяженностью 10 километров обустроен с минимальным вмешательством в экосистему леса – его основу составляют исторически сформированные лесные тропы.

До конца 2022 года в Ленинградской области планируется открыть 37 маршрутов, а к 2024 году в регионе будет действовать 47 экотроп.

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Фото: пресс-служба правительства Ленобласти