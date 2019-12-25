Парк в Низино благоустроен по эскизам Андрея Штакеншнейдера.

В Низино завершилось благоустройство Центрального парка. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Концепция благоустройства парка основана на культурно-историческом наследии территории. В середине XIX века Бабигонские высоты были излюбленным местом отдыха императорской семьи. Тогда здесь, на Бабигоне, работал архитектор Андрей Штакеншнейдер. Идея благоустройства заключалась в том, чтобы подчеркнуть историческую и культурную аутентичность деревни Низино.

В ходе благоустройства были обустроены двухуровневые пешеходные дорожки, экотропа вдоль пруда, пирс для отдыха. Вдоль дорожек смонтировано наружное освещение, на пирсе установлены перголы и скамейки. На пруду расположились плавучие домики для уток.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти