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В Низино завершилось благоустройство Центрального парка
Сегодня, 13:38
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В Низино завершилось благоустройство Центрального парка

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Парк в Низино благоустроен по эскизам Андрея Штакеншнейдера.

В Низино завершилось благоустройство Центрального парка. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Концепция благоустройства парка основана на культурно-историческом наследии территории. В середине XIX века Бабигонские высоты были излюбленным местом отдыха императорской семьи. Тогда здесь, на Бабигоне, работал архитектор  Андрей Штакеншнейдер. Идея благоустройства заключалась в том, чтобы подчеркнуть историческую и культурную аутентичность деревни Низино.

В ходе благоустройства были обустроены двухуровневые пешеходные дорожки, экотропа вдоль пруда, пирс для отдыха. Вдоль дорожек смонтировано наружное освещение, на пирсе установлены перголы и скамейки. На пруду расположились плавучие домики для уток.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Теги: благоустройство, низино
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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