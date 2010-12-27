Петербургский "Водоканал" запустил мембранный биореактор в Молодежном

Новые очистные сооружения будут пропускать 2500 кубометров воды в сутки.

11 сентября пресс-центр ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" сообщил о завершении третьего этапа подготовки к работе новых канализационных очистных сооружений (КОС) в поселке Молодежное. Петербург опробует новую технологию очистки сточных вод – через мембранные биореакторы.

Для запуска этих биоракторов "Водоканал" в течение 1.5 месяцев наращивал на КОС в Молодежном собственный ил. Он населен бактериями и микроорганизмами, способными поглощать загрязняющие вещества сточных вод.

Очистка воды с новой технологией неспроста будет запущена в районе поселка Молодежное: это курортная зона, где приток сточных вод неравномерен в зависимости от сезона года, а в зиму температура вод понижается. Биореакторы позволят качественно очищать стоки еще и с близлежащих поселков Серова и Смолячкова, а чистая вода будет уходить в Финский залив за километр от берега. Это улучшит экологическую обстановку Курортного района, пишут в "Водоканале".

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Фото: ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"