Комстрой Петербурга получил специальный приз в рамках Спартакиады Строителей

Игра пользуется большой популярностью среди строителей.

В Петербурге 2 марта прошли соревнования по Русскому бильярду в рамках Спартакиады Строителей "За труд и долголетие". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Игра пользуется большой популярностью среди строителей и проходила по одной партии, парный формат. В один круг сражались 14 команд и провели 13 туров по 20 минут, всего прошла 91 игра.

Команда Комитета по строительству получила приз "За яркую игру" и завоевала одинаковое количество очков с командами Госстройнадзора, КВС и Формула Сити.

Бронзовые медали и кубок за третье место завоевала команда РСТИ (РосСтройИнвест). Кубок вице-чемпиона и серебряные медали завоевала команда Ассоциации СРО "Балтийское объединения изыскателей". Чемпионский кубок и золотые медали завоевала команда Группы Эталон.

В конце прошлого года Комстрой Петербурга взял бронзовые медали в предновогоднем турнире по картингу.

Фото: портал "Строительный Петербург"