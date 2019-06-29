Комстрой Петербурга взял бронзовые медали в предновогоднем турнире по картингу

Союз строителей Петербурга 23 декабря провел предновогодний турнир по картингу. Участие в соревнованиях принял Комитет по строительству, сообщил портал "Строительный Петербург".
Приз "Молния соревнований" выиграл пилот команды Setl Group Чускаев Дмитрий, время прохождения круга – 105,328 сек.
Серебряные медали и кубок вице-чемпиона завоевала команда Группы компаний "КВС" – 223,198 сек.
Бронзовые медали и кубок за третье место завоевала команда Комитета по строительству Санкт-Петербурга – 223,676 сек.
На прошлой неделе лучшим строителям Петербурга были вручены награды.
Фото: Telegram/ Союз строителей. Санкт-Петербург
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все