Комстрой Петербурга взял бронзовые медали в предновогоднем турнире по картингу

Союз строителей Петербурга 23 декабря провел предновогодний турнир по картингу. Участие в соревнованиях принял Комитет по строительству, сообщил портал "Строительный Петербург".

Приз "Молния соревнований" выиграл пилот команды Setl Group Чускаев Дмитрий, время прохождения круга – 105,328 сек.

Серебряные медали и кубок вице-чемпиона завоевала команда Группы компаний "КВС" – 223,198 сек.

Бронзовые медали и кубок за третье место завоевала команда Комитета по строительству Санкт-Петербурга – 223,676 сек.

На прошлой неделе лучшим строителям Петербурга были вручены награды.

Фото: Telegram/ Союз строителей. Санкт-Петербург