Лучшим строителям Петербурга вручены награды

Это традиционная предновогодняя церемония.

Во Дворце Труда на прошлой неделе состоялась традиционная предновогодняя церемония вручения наград строителям за трудовые достижения. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Представителям строительного комплекса Петербурга были вручены знаки отличия Минстроя России, Правительства Санкт-Петербурга, городского Комитета по строительству, Союза строительных объединений и организаций.

Награды строителям вручили вице-губернатор Петербурга Николай Линченко, первый заместитель председателя Комстроя Алексей Гирин, президент ССОО Александр Вахмистров.

Ранее в Петербурге состоялся XXI Cъезд строителей.

Фото: Telegram/ Союз строителей. Санкт-Петербург