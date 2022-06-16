В Петербурге состоялся XXI Cъезд строителей

Глава Северной столицы отметил, что город перевыполнил годовой план по строительству на 10%.

В историческом парке "Россия – моя история" состоялся XXI съезд строителей Санкт-Петербурга. Работу Съезда открыл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Глава Северной столицы отметил, что город перевыполнил годовой план по строительству на 10%, введя к концу ноября 2023 года более 3 млн квадратных метров жилья. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Кроме того, в Петербурге последние пять лет ведется активная работа по возведению жилых домов для обманутых дольщиков. Губернатор напомнил, что скоро будет сдан последний такой объект – четвертый корпус ЖК "ЛомоносовЪ".

Губернатор Петербурга вручил награды обладателям Почетного знака "Строителю Санкт Петербурга" III степени. Президент Российского Союза строителей Владимир Яковлев был удостоен почетного звания "Заслуженный строитель Санкт‑Петербурга". В своем выступлении глава РСС назвал ситуацию в строительной отрасли устойчивой, отметив, что Петербург и Ленинградская область находятся в числе лидеров.

Съезд строителей завершился Общим собранием участников Союза строительных объединений и организаций. Участники форума утвердили состав президиума, план работы на будущий год и величину членских взносов. Решением Съезда президентом Союза строительных объединений и организаций вновь избран Александр Вахмистров.

Видео: портал "Строительный Петербург"