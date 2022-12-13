Ботанический сад Петра Великого будет работать сегодня до 23:00 из-за "Царицы ночи"

Растение цветет всего раз в год, а период цветения длится лишь несколько часов.

Сегодня Ботанический сад БИН РАН будет работать до одиннадцати вечера, чтобы петербуржцы могли своими глазами увидеть цветение кактусов "Царица ночи".

Прогулка по Тропическому маршруту с выходом через Мангровую оранжерею начнётся в 20:00 и завершится в 23:00. На этом маршруте петербуржцы смогут увидеть цветение двух видов кактусов "Царица ночи" рода Селеницереус: крючковатый и крупноцветковый. Билеты с 18:00 доступны в кассе и на сайте.

На прошлой неделе в оранжерее Ботанического сада СПбГУ ночью также распустился цветок редкого кактуса, который называют "Царицей ночи". Растение цветет всего раз в год, а период цветения длится лишь несколько часов.

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Фото: ВКонтакте/ Ботанический сад БИН РАН