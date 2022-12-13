В Ботаническом саду СПбГУ сегодня распустилась "Царица ночи"

Период цветения длится лишь несколько часов.

В оранжерее Ботанического сада СПбГУ сегодня ночью распустился цветок редкого кактуса, который называют "Царицей ночи". Растение цветет всего раз в год, а период цветения длится лишь несколько часов.

"Царицей ночи" называют вид кактуса Selenicereus grandiflorus. Этот лазящий кустарник в природе растет преимущественно на скалах, также встречается на деревьях. Стебли растения толщиной около 2-2,5 сантиметра покрыты колючками и воздушными корнями, а листьев, как и у большинства видов кактусов, у него нет.

Гигантские – до 38 сантиметров в диаметре – цветки кактуса цветут только одну ночь, а к утру увядают. В оранжереях Ботанического сада СПбГУ есть два экземпляра Selenicereus grandiflorus, однако "Царица ночи" распускается в университете не каждый год, впервые зафиксировать это удалось в 2021 году. Сезон цветения кактуса – конец мая – начало июня, в это время работники сада особенно пристально следят за растением, однако цветки, как правило, отцветают слишком быстро и утром удается найти лишь опавшие бутоны.

Если вам интересно, как происходило цветение, то трансляцию можно посмотреть по ссылке.

Фото: Ботсад СПбГУ