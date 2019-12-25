В Ботаническом саду раньше времени расцвела "Царица ночи"

В дикой природе растение встречается в Гондурасе.

В Ботаническом саду раньше срока расцвела "Царица ночи". Об этом сообщили в пресс-службе дендрария сегодня, 4 июня.

Известно, что растение живет в саду более 60 лет. Ежегодно около учреждения собираются очереди, чтобы посмотреть на уникальный цветок. Как уточнили работники оранжереи, бывали случаи, когда очередь на показ "Царицы ночи" стояла от входа с набережной Карповки. Тогда вход на территорию сада был открыт до 3 часов ночи, но только один раз в году.

Селеницереус госпожи Макдональд готовится открыть около 6 цветков. Это самый крупный кактус среди рода Селеницереус. Цветущий сегодня экземпляр - клон из довоенной коллекции, поступил в 30-е годы XX века предположительно из Германии.

Отметим, что сегодня кассы работают с 20:00 до 23:00. В оранжерею можно зайти до 23:15, выход до 23:45.

Ранее на Piter.tv: в Ботаническом саду Петра Великого расцвели пионы.

Фото, видео: Телеграм / Ботанический сад