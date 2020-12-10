В Ботаническом саду Петра Великого расцвели пионы

Работники Ботанического сада Петра Великого показали цветущие пионы. В дендрарии уже распустились некоторые древовидные пионы и видовые травянистые. Об этом сообщили в Telegram-канале учреждения.
Скоро зацветет наша шикарная коллекция древовидных пионов японской селекции, которая расположена около японского садика.
Ботанический сад БИН РАН
В середине июня откроется выставка "Пионы Северной столицы". Именно в этот период горожане смогут насладиться буйством красок и ароматом.
Ранее на Piter.tv: в ближайшие дни зацветет "Царица ночи" в Ботаническом саду.
Фото: Телеграм / Ботанический сад Петра Великого
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