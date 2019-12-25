На Исаакиевской площади прошел VII Бал национальностей

Для гостей были организованы национальные игры, мастер-классы, а также концерт.

В минувшее воскресенье, 5 июня, в Петербурге прошел Бал национальностей. Мероприятие состоялось в седьмой раз. В этом году его посвятили 350-летию со дня рождения Петра I.

Площадкой для проведения праздника была выбрана Исаакиевская площадь. Бал был организован СПб ГКУ "СПб Дом национальностей" при поддержке комитета по межнациональным отношениям. Были представлены национальности, проживающие в городе. Кто-то выступал на сцене, а кто-то провел презентации и мастер-классы.

Для гостей выступали ансамбль удмуртов "Невский италмас", ансамбль азербайджанского танца "Хазар", Алия Кикенова, Бу Цзывэнь, народный ансамбль грузинского танца "Сихарули" и многие другие — всего 35 коллективов.

Артисты Театра исторических миниатюр им. Андрея Булгакова научили желающих основам танцев полонез, кадриль, вальс, мазурки. Кроме того, были мастер-классы по народным танцам: лезгинке, хороводе, краковяке.



Также частью праздника стали театрализованные миниатюры "Град Петров", "Встреча Аюки-Хана и Петра" и удмуртские подвижные игры. Можно было попробовать себя в армянской настольной игре в "камешки" или узнать, как изготавливается карельский свадебный венок.

Ранее в Смольном рассказали об основных мероприятиях 9 июня к 350-летию Петра I.

Фото: СПб ГКУ "СПб Дом национальностей"