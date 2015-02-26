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Библиотека в посёлке Лисий Нос открылась после реконструкции
Сегодня, 15:50
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Библиотека в посёлке Лисий Нос открылась после реконструкции

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Особенностью библиотеки является возможность пользоваться её услугами в любое время суток при наличии читательского билета.

После завершения реконструкции библиотека в поселке Лисий Нос Приморского района Санкт-Петербурга вновь открыла свои двери для посетителей. Специалисты сохранили исторический фасад здания, внедрили систему самообслуживания, установили постамат для круглосуточного доступа и организовали современную систему выдачи и приема книг.

Особенностью библиотеки является возможность пользоваться её услугами в любое время суток при наличии читательского билета. Представители администрации Приморского района провели инспекцию обновленного учреждения и подтвердили его полную готовность к работе.

В соответствии с летним расписанием, в библиотеке будут проводиться регулярные культурные мероприятия. Ближайшие события запланированы на 19, 23 и 26 июля. Выходные дни: воскресенье и понедельник.

Ранее мы сообщили о том, что Дом Второго общества взаимного кредита с флигелями продали в Петербурге за 500,57 млн рублей.

Фото: пресс-служба библиотеки  в посёлке Лисий Нос

Теги: библиотека, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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