В Выборге растет уровень безопасности дорожного движения

На совещании рассматривался отчет ГИБДД о состоянии аварийности на территории Выборгского района, из которого следует, что число ДТП со смертельным исходом сократилось, количество аварий уменьшилось на 39% по сравнению с 2020 годом.

Комиссией по безопасности дорожного движения администрации Выборгского района рассмотрены предложения и пожелания жителей Выборга. Участие в работе приняли представители ГИБДД, общественного совета УМВД России по Выборгскому району, предприятий, осуществляющих содержание ж/д путей и муниципальных дорог, Управления безопасности и комитета по городскому хозяйству районной администрации. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

На совещании рассматривался отчет ГИБДД о состоянии аварийности на территории Выборгского района, из которого следует, что число ДТП со смертельным исходом сократилось, количество аварий уменьшилось на 39% по сравнению с 2020 годом.

При этом в Выборге в этом году произошло увеличение случаев несоблюдения водителями правил парковки. Зачастую водители паркуются вблизи автобусной остановки "Гдыня", на ул. Вокзальной (на перекрестке, где разворачивается автобус). Признан целесообразным вопрос о принятии мер для пресечения парковки ТС на тротуаре напротив дома № 1 по набережной 40-летия ВЛКСМ.

Также члены комиссии согласились с просьбой ограничить скорость по улице Сторожевой Башни – вблизи детского сада.

Дороги Выборгского района очищают от незаконной рекламы.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО