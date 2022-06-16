Стало известно, сколько бездомных животных в Ленобласти

Всего в регионе официально функционируют 20 приютов.

В Ленобласти насчитают порядка 8,5 тыс. бездомных животных. Об этом рассказал Леонид Кротов, начальник управления ветеринарии региона.

Всего в области официально функционируют 20 приютов, семь из них получают субсидии из регионального бюджета на вывоз отходов и коммунальные услуги. На это ежегодно власти выделяют по 5 млрд рублей. А еще работают четыре центра временного содержания четвероногих.

Ранее мы сообщили о том, что ветцентр с возможностью лечения стволовыми клетками откроют в Петербурге. Новая методика позволит существенно снизить необходимость оперативного вмешательства. При этом есть определенные противопоказания.

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