Более 4,5 тыс. бездомных кошек и собак отловили в Петербурге в 2023 году

Животных кастрировали и вакцинировали от бешенства.

С начала 2023 года в Петербурге отловили, кастрировали и вакцинировали от бешенства 3514 бездомных кошек и 1010 собак. Об этом заявила Валерия Яшина, начальник отдела организации противоэпизоотических и профилактических мероприятий управления ветеринарии, 13 октября, пишет "Город+".

Безнадзорные животные – это беда для всех. У нас они есть на территории города. Работа ведется – это отлов, кастрация, вакцинация против бешенства. Валерия Яшина, начальник отдела организации противоэпизоотических и профилактических мероприятий управления ветеринарии Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что возбуждено уголовное дело по факту нападения бездомных собак на петербурженку.

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