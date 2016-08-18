В Петербурге на маршруте №191 выявили двух безбилетников

Любителям экономить на проезде теперь нужно оплатить штраф в размере 500 рублей.

Комитет по транспорту Петербурга провел рейд по выявлению безбилетников на одном из самых популярных маршрутов №191. Контролеры-ревизоры выявили двух безбилетников.



Любителям экономить на проезде теперь нужно оплатить штраф в размере 500 рублей. Штраф должен быть оплачен в течение 60-дней. Несвоевременная оплата штрафа влечёт за собой дополнительное взыскание штрафа в двукратном размере.

С 1 апреля в Петербурге контролеры выявили свыше 5000 безбилетников.

Видео: Telegram / Начальник транспортного цеха