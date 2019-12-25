С 1 апреля по 24 июля в Петербурге выявили более 5000 безбилетников

В настоящее время штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте Петербурга составляет 500 рублей.

За время реализации новой модели транспортного обслуживания (с 1 апреля по 24 июля) контролеры-ревизоры выявили более 5 000 безбилетников. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

В настоящее время штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте Петербурга составляет 500 рублей. Его необходимо оплатить в течение 60 дней. В случае нарушения этого срока постановление об административном правонарушении направляется судебному приставу для взыскания штрафа в принудительном порядке.



Комитет по транспорту напоминает, что несвоевременная оплата штрафа влечёт за собой дополнительное взыскание штрафа в двукратном размере.

Ранее стало известно, что в Петербурге билет на общественный транспорт можно купить через чат-бот.

Фото: Piter.tv